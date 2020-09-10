Тихановская поддержала Юрия Корзуна и протестующих шахтеров

Светлана Тихановская поддержала протестные усилия шахтеров «Беларуськалия» и назвала героем Юрия Корзуна.

«Я внимательно слежу за событиями в Солигорске. Вся Беларусь следит. Мои дорогие шахтеры, вы — надежда Беларуси, а Юрий Корзун — настоящий герой. Когда творится в стране беззаконие, нельзя оставаться в стороне. И я очень горжусь всеми, кто поддержал Юрия», - заявил Тихановская.

«Шахтеры, я знаю, что на вас сильно давят, но теперь от нас всех многое зависит. Помните, что забастовки — один из самых эффективных способов протеста. И это наше Конституционное право. Не бойтесь остаться один на один со своими проблемами, если вас уволят. Каждый, кто потеряет работу, получит поддержку белорусского общества. Вы не одни, и наша сила в солидарности”, - подчеркнула она.