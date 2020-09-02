Латушко уехал в Польшу, утверждает – по делам

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Павел Латушко с утра 2 сентября находится на территории Польши.

«Я нахожусь в Польше по приглашению Зигмунда Бердыховского — председателя программного совета Экономического форума в городе Крыница-Гурска. Этот форум ежегодно проходит в Польше, является одним из самых крупных международных экономических форумов в Центральной и Восточной Европе. Не единожды я принимал участие в проведении этого форума в качестве посла Беларуси в Польше, члена правительственных делегаций, которые возглавляли вице-премьеры, министры нашего правительства», - сообщил Латушко, которого цитирует БелаПАН.

По его словам, во время форума он планирует «представить информацию о развитии внутриполитической и внутриэкономической ситуации» в Беларуси, а также провести двусторонние встречи.

Кроме того, в Варшаве у Латушко запланированы встречи в правительстве Польши, Министерстве иностранных дел и сейме, а также с представителями белорусской диаспоры. На этих встречах он представит «позицию Координационного совета по разрешению внутриполитического кризиса» в Беларуси.

Член президиума КР сообщил, что далее у него запланированы встречи в Вильнюсе — с представителями МИД Литвы, депутатами литовского сейма и Европарламента.

Границу Латушко пересек в автомобиле посла Польши.

"Сегодня ночью в 1.27 на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло 10 минут", - сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.