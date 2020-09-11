Последнее обновление: 11.09.2020 18:24

Вышеградская четверка на саммите ЕС предложит безвиз для граждан Беларуси

Страны Вышеградской четверки на саммите ЕС предложат ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.

Это предложение станет частью пакета экономической помощи населению страны, протестующего против фальсификации выборов, насилия и беззакония.

«Мы знаем, насколько важно для торговли, чтобы инфраструктура между нашими странами была как можно лучше. Мы хотим предложить ввести безвизовый въезд для Беларуси. Это экономический пакет, который мы хотим предложить на заседании Совета Европы», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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