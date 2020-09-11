Последнее обновление: 11.09.2020 13:43

Польский профессор: Беларусь имеет решающее значение для евробезопасности

Профессор Академии военного искусства Польши Петр Грохмальский заявил, что Беларусь имеет решающее значение для европейской безопасности.

«Если говорить с точки зрения нашего исторического опыта, Беларусь имеет решающее значение для европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, у нас будет новая форма Российской империи на границе», - сказал профессор Петр Грохмальский из Академии военного искусства в эфире Polskie Radio 24.

Он отметил, что Калининград также является важным элементом российского политического видения.

«Это становится очень опасным для Польши и стран Балтии», - добавил Грохмальский.

По его словам, для российской стратегии «характерна гигантская последовательность экспансии. Это было очевидно в Грузии и Украине».

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