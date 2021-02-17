МИД РБ и посольствам приказано в 2021 году нарастить несырьевой экспорт

Совмин Беларуси утвердил нормативные показатели роста экспорта в страны-торговые партнеры синеокой в 2021 году Беларуси, выполнять которые придется МИДу и посольствам.

«Руководителям загранучреждений Республики Беларусь, должностным лицам, закрепленным за странами … обеспечить увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2020 года не ниже показателей, определенных согласно приложению», - говорится в постановлении №89 от 15 февраля 2021 года.

«Министерству иностранных дел обеспечить контроль за выполнением показателей, определенных в приложении, и представление в Совет Министров РБ информации о ходе их выполнения ежеквартально с проектом соответствующего доклада [Лукашенко]», - сказано в документе.

Следует отметить, что речь идет об увеличении так называемого несырьевого экспорта, то есть без учета экспорта нефти, нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, красок и лаков, антидетонаторов, антиоксидантов, ингибиторов, загустителей, калийных и азотных удобрений.