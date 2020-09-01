Нацбанк РБ перешел на ручное управление банками

Нацбанк Беларуси перешел на ручное управление портфелями банков, что объясняет недавние сообщения от целого ряда банков о приостановке кредитования.

Как сообщает телеграм-канал Эканомiка со ссылкой на подписчиков, с прошлой недели для банков установлен фиксированный объем (кредитного) портфеля: не допускается ни рост, ни сокращение.

Ручной режим управления портфелями банков - не единственный инструмент, который регулятор используют в последнее время для борьбы с необоснованным ростом кредитных портфелей банков и ухода в иностранные валюты на фоне девальвации белорусского рубля.

В частности, ранее Нацбанк РБ сообщил о приостановке кредитования банков по фиксированной процентной ставке и переходу к поддержке ликвидности через кредитные аукционы.

Это решение привело к резкому росту ставок на межбанковском рынке. Так, ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам в понедельник 31 августа выросла с 16,73% до 17,75% годовых.

Следует отметить, что ещё одна угроза ликвидности белорусских банков исходит от иностранных кредиторов на фоне сложной политической ситуации в стране и массовых акций по снятию как рублевых, так и валютных депозитов в банках и уходу населения и бизнеса в валютный cash. В частности, иностранные контрагенты потребовали от своих белорусских партнеров досрочного возвращения кредитов в рамках открытых кредитных линий.

Безусловно, еще одной важной причиной сокращение рублевой ликвидности белорусских банков является резкое снижение деловой активности белорусского бизнеса на фоне призывов к всеобщей национальной забастовке.