Процентная ставка на рублевом межбанке выросла еще на 2 процентных пункта

Решение Нацбанка Беларуси удовлетворить лишь около трети спроса на ликвидность на прошедшем сегодня кредитном аукционе привело к дальнейшему росту ставок на рублевом межбанке.

Как сообщил регулятор, сегодня процентная ставка по однодневным рублевым межбанковским кредитам выросла на 232 базисных пункта с 14,41% до 16,73% годовых.

По итогам кредитного аукциона средневзвешенная ставка по 5-ти дневному кредиту составила 18,57%.

Резкий рост и дефицит ликвидности уже привели к тому, что многие белорусские банки приостановили рублевое кредитование физических лиц. Однако, Нацбанк РБ, судя по всему, не будет разруливать сложившуюся ситуацию через вброс денежной массы, предпочитая дождаться того момента, когда участники рынка начнут сбрасывать купленную валюту ради финансирования текущих затрат.