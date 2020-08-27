Последнее обновление: 27.08.2020 21:09

Ставка по рублевым межбанковским кредитам перевалила за 14% годовых

Ситуация на рынке межбанковских рублевых кредитов продолжает ухудшаться и уже в четверг, 27 августа, процентная ставка преодолела очередной рубеж.

По данным Нацбанка РБ средняя процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам выросла с 12,17% до 14,41% годовых.

Величина процентной ставки доходчиво объясняет, почему банки в той или иной мере начинают сворачивать кредитование физических лиц. В частности, Нацбанк РБ уже обращал внимание на то, что на фоне снижения курса нацвалюты моментально вырос спекулятивный спрос на рублевые кредиты.

10 августа, средняя ставка по однодневному межбанку составляла 3,92% годовых.

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