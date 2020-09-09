Карточный домик Нацбанка Беларуси дал депозитную трещину

«Храните свои сбережения в банках, которые стеклянные и с крышкой». Этот призыв эпохи лопающихся банков с каждым днём становится всё более актуальным на фоне удручающего состояния белорусских банков.

Еще недавно сообщение банка о временной приостановке кредитования вызвало бы удивление. Сегодня этим уже никого не удивишь, в то время как ситуация вышла на новый уровень: банки синеокой начинают сталкиваться с проблемой возврата депозитных вкладов и обслуживания текущих счетов своих клиентов.

Так, на форуме Onliner появилась информация о том, что Zepter банк отказался возвращать своему клиенту валютный вклад, объяснив это тем, что у банка просто нет валюты.

«Цептер банк не хочет отдавать истекший валютный вклад, ибо "валюты наличной нет". Предлагают переоформить на текущий счет и выдать когда появится. Претензию, основываясь на какую букву закона, им написать?», - пишет пользователь advertology.

Приорбанк и вовсе заявил сегодня, что по сути приостанавливает с 9 сентября обслуживание своих банковских кредитных карточек. Согласно сообщению, с сегодня Приорбанк разрешает владельцу кредитной карты произвести оплату товаров на сумму не более 300 рублей в день. При этом клиенту запрещено снятие наличных, осуществление переводов и платежей по кредитным картам:

«Информируем, что с 09.09.2020 будет временно изменен порядок использования кредитных карточек Приорбанка, который предусматривает:

- возможность безналичной оплаты за товары и услуги, в том числе в рассрочку, в торговой сети (в Республике Беларусь и за рубежом) и в интернете (в Республике Беларусь) в размере 300 рублей в день. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом;

- приостановление получения наличных денежных средств с использованием кредитных карточек;

- приостановление осуществления переводов и платежей с использованием кредитных карточек в системе дистанционного банковского обслуживания банка».

Подобные новости могут кардинальным образом ухудшить ситуацию на банковском рынке Беларуси, которая и до сегодня была достаточно сложной из-за протестных акций населения, конвертирующих рубли в валюту и выводящих свои депозиты из банков страны.

Как сообщалось, только за первую неделю сентября, по неофициальным данным, беларусы вывели из банков депозиты на сумму порядка $200 млн. На фоне сообщений о том, что банки не могут вернуть вклады и вынуждены замораживать операции по карточкам, эта тенденция может приобрести лавинный характер.