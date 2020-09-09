Последнее обновление: 09.09.2020 17:32

Ставки на межбанке перевали за 25% годовых

Процентные ставки на рублевом межбанковском рынке продолжили свой рост, несмотря на то что в процессе девальвации белорусского рубля наступила определённая пауза. А это значит, что ситуация и на рублевом, и на валютном рынках продолжить усугубляться.

Ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам 8 сентября выросла с 24,33% до 25,19% годовых, преодолев очередной психологический рубеж.

Ситуация далека от урегулирования, что на что указывают отдельные факты. Так, некоторые банки объявили о готовности привлекать рублевые депозиты на сроки более одного месяца по высоким процентным ставкам, например, под 20% годовых, либо использовать схемы привлечения средств, свойственные финансовым пирамидам.

Помимо этого, в сети прошла информация о том, что только за первую неделю сентября отток валютных вкладов из банков Беларуси составил порядка $200 млн.

Через неделю истекает срок временного моратория Нацбанка РБ на предоставление банкам рублевой ликвидности по фиксированной ставке 8,75% годовых. Но с учетом текущей ситуации регулятор может или будет вынужден временно продлить мораторий ещё на некий срок.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование