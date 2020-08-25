Последнее обновление: 25.08.2020 19:14

В Беларуси опять подросла ставка по рублевым межбанковским кредитам

Ставки по однодневным кредитам на межбанковском рынке во вторник, 25 августа, прибавили еще 0,60% и выросли уже 10,63% годовых, сообщил Нацбанк Беларуси.

Рост ставок на рублевом межбанке начался после решения Нацбанка РБ временно, с 24 августа по 15 сентября 2020 года, приостановить поддержку банков кредитами overnight по фиксированной ставке 8,75% и перейти на продажу ликвидности через кредитные аукционы.

В результате, ставки по однодневным кредитам на межбанковском рынке только за один день, 24 августа, подскочили сразу 1,27% до 10,03%.

В минувшую пятницу средняя ставка по межбанку overnight составила 8,76% годовых. 10 августа, средняя ставка по однодневному межбанку составляла 3,92%.

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