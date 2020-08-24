Последнее обновление: 24.08.2020 12:12

ВВС Беларуси подняли вертолет из-за 8-ми шариков, нарушили пространство Литвы

Литва вручила в понедельник Беларуси ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции "Путь свободы".

"Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста", - сообщил в понедельник агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс, передает Интерфакс.

Со своей стороны, министерство обороны Беларуси заявляло, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.

Так называемый «зонд» из 8-ми шариков мог сдуваться ветром в сторону границы Беларуси, из-за чего доблестные ВВС синеокой, изнемогающие в ожидании нападения НАТО, подняли целы боевой вертолет, чтобы уничтожить подозрительную воздушную цель. При этом, судя по всему, боевой вертолет случайно занесло ветром в воздушное пространство Литвы.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование