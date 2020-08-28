Последнее обновление: 28.08.2020 10:39

Тихановской предложили открыть офисы Координационного совета за границей

Лидер парламентской оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис в четверг предложил кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета в других странах.

Он утверждает, что протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы могут воспользоваться опытом Литвы по восстановлению независимости, передает DW.

"Одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти", - написал Ландсбергис в открытом письме.

Политик заявил, что надеется на присоединение к таким представительствам и "дипломатов доброй воли, которые выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси".

"Я от всей души предлагаю Вам обдумать эту идею, а мы готовы оказать необходимую политическую, правовую и другую помощь для ее реализации", - добавил Ландсбергис.

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