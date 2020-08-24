Грибаускайте: Мир больше не может вести двойную игру с Лукашенко

Мир больше не может вести двойную игру с режимом Александра Лукашенко, его надо политически и дипломатически изолировать. Такое мнение высказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, раскритиковав стратегию ЕС «умиротворение диктатора».

«Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношение представителей Беларуси — не народа — должны применять не только политические, но и экономические санкции», - заявила Грибаускайте в интервью литовским СМИ.

«Этот режим должен знать, как его оценивает мир. Хватит играть и сидеть на двух стульях как отчасти делал Запад и мы — будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны», - добавила она.

Сейчас, после столь массового и жесткого использования силы против своего народа, что рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верными нашей свободе и пройденному пути», - резюмировала экс-президент Литвы.