Лукашенко признался, что нанял российских журналистов на БТ

Лукашенко заявил, что вопрос с привлечением российских журналистов на белорусский зомбоящик возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо".

"Кто-то захотел - уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить - уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал".

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем".

"Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное".

Он сказал, что не оплачивает работу российских журналистов – оплатой труда наймитов из России занимаются «друзья в России». (ред. - Вот вам иностранное вмешательство).

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей. Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку".

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - сказал Лукашенко.

Аналогично и в отношении ряда других предприятий, включая "Беларуськалий", где средняя зарплата измеряется тысячами рублей. "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - пугает Лукашенко.