Последнее обновление: 30.07.2020 17:49

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.

Необходимость переноса выборов он объяснил угрозой коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможностью вмешательства других стран в выборы в случае их проведения с помощью голосования по почте.

«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Трамп напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его «Fake News» приводят в качестве примеров успешной борьбы с COVID-19, происходят новые вспышки «китайского вируса», передает РБК.

«В некоторых из этих стран ситуация уже бедственная <...> Голосование по почте также доказало, что является настоящей катастрофой. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте — легкая возможность для других стран вмешаться в гонку», — написал Трамп.

Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США.

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