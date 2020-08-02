Послание Лукашенко пока переносится на 4 августа

Послание Лукашенко к парламенту и народу пока переносится на 4 августа, но может быть и вовсе отложено на неопределенный срок.

«Кто-то говорит о переносе на неопределенный срок, кто-то – о переносе на вторник «в связи с доработкой текста послания», - сообщил тг-канал Артема Горбацевича.

Вопрос – переносить на 4-е августа или отменить вообще- решается в настоящее время. Реальная причина – здоровье белорусского правителя.

Перебинтованная рука с катетером, снятый галстук на встрече с военнослужащими в/ч 3214, слухи о гипертоническом кризе, диабет, проблемы с правым коленным суставом (в лучшем случае) плюс огромная поддержка Тихановской и приехавшие из России «боевики» - всё это указывает лишь на одно: Александрия (очень вряд ли) или теплые арабские страны готовы принять очередного пенсионера из европейской страны с распростертыми объятиями.

Лукашенко почти 3 дня отсутствовал в эфире. Но стоило в телеграме появиться сообщениям на эту тему, как свита быстро вытащила Лукашенко под объективы ТВ-камер.

«Для тех, кто "за три дня" уже соскучился по Лукашенко. Пул Первого - во Дворце Независимости. Президент проводит ряд встреч», - сообщил вчера тг–канал «Пул Первого».

Стране показали живого и самостоятельно дышащего Лукашенко, который вчера провел встречи с главами КГБ и Следственного комитета, а затем еще и повстречался с Надеждой Ермаковой, которая сейчас временно рулит Белгазпромбанком.

Сейчас не над текстом послания работать надо, а начинать переговоры с объединенным штабом. Лучше всего уйти в отставку до 9 августа, тогда и.о. президента будет исполнять верный премьер Роман Головченко. За время, пока будут отработаны всякие процедуры типа инаугурации, можно спокойно порешать все вопросы: сделать банковские переводы, собрать чемоданы, заправить самолет, оставить инструкции верноподданным, назначить смотрящих за бизнесом и убедить самого себя, что всё, что не делается, может быть, делается к лучшему.

Может стоить внять совету Жириновского ?