Последнее обновление: 08.08.2020 15:15

В Беларуси за 5 дней задержаны 50 наблюдателей

Всего за 5 дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси задержаны около 50 наблюдателей. Десять из них уже отпустили, десять получили сутки. По остальным наблюдателям информация уточняется.

Как сообщила пресс-служба инициативы «Честные люди», только за утро субботы задержаны уже 7 наблюдателей.

«При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома, кто-то даже не успел приступить к работе наблюдателей. Одна из озвученных причин: задержали по заявлению председателя УИК», - говорится в сообщении.

За время досрочного голосования аккредитации были лишены более 110 наблюдателей.

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