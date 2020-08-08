Дмитриев призывает силовиков не подавлять мирные протесты

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев обратился к представителям силовых структур соблюдать закон и не препятствовать мирным протестам на проходящих в стране президентских выборах.

С таким призывом Дмитриев выступил в субботу рядом с расположением войсковой части спецназа внутренних войск МВД Беларуси, передает ТАСС.

"Я стою тут и обращаюсь к вам открыто, не пряча лицо. Мы не должны переступить черту, за которой начинается насилие, не дай бог, кровь. Это погубит нас всех и погубит вас", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что белорусы хотят выбрать "нового президента на честных выборах, без майданов и площадей". "Оставайтесь в казармах, а если окажетесь на улице, то защитите граждан от провокаторов. Только такой приказ вы могли бы получить от нового президента сегодня и в любой другой день в будущем", - сказал он.

"Как и вы, миллионы белорусов в эти дни делают свой выбор, выбирают нового президента. Защитите их, выберите белорусов, всех нас, нашу страну и наше общее будущее", - обратился Дмитриев.