Fitch подтвердил рейтинг России на уровне ВВВ

Рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, передаёт РБК.

По оценкам Fitch, в 2020 году ВВП России сократится на 5,2% из-за влияния последствий пандемии.

«Стабильный» прогноз отражает мнение Fitch о том, что политическая реакция России на беспрецедентный шок от пандемии COVID-19 и чрезвычайной волатильности цен на нефть будет способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению устойчивости суверенного баланса», — говорится в сообщении.

Санкционные риски для России остаются высокими, «особенно по мере приближения электорального цикла в США», отметило агентство.

«Совсем недавно американские санкции были направлены на то, чтобы препятствовать завершению строительства газопровода Nord Stream 2, но санкции конгресса США по-прежнему также могут быть нацелены на иностранные инвестиции в суверенный долг в местной валюте, на финансовые институты, которые, как предполагается, причастны к «вмешательству в выборы», а также на российский нефтегазовый сектор», — говорится в сообщении Fitch.

Тем не менее агентство не считает вероятными санкции США, которые препятствовали бы обслуживанию существующего суверенного долга России. Базовый прогноз Fitch также не включает ограничения, которые могут помешать российским банкам проводить операции в долларах.