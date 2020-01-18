S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-« со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P, опубликованном в субботу.

«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств», - также указывает агентство, передает ТАСС.

S&P отмечает риск ужесточения международных санкций, однако не ожидает серьезных негативных явлений в российской экономике. «Сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций», - говорится в релизе рейтингового агентства.

Аналитики S&P ожидают преемственности макроэкономической политики нового правительства РФ, в частности, предсказывают, что оно «продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов». Агентство также считает, что Центробанк России будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность «даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков».

«Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 г. с учетом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики», - отмечается в материалах агентства.

При этом эксперты не ожидают, что темпы роста могут существенно превысить указанный показатель в среднесрочной перспективе: прогноз в отношении экономического роста России остается хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем экономического развития, имеющих рейтинг агентства.