Moody's понизило долгосрочный рейтинг России на шесть ступеней

Рейтинговое агентство Moody's понизило на шесть ступеней рейтинги долгосрочного эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства России до уровня B3 с Ваа3. Рейтинг краткосрочных обязательств в национальной валюте понижен с P-3 до Not Prime, сообщается на сайте агентства.

Агентство объясняет, что рейтинг пересмотрен из-за санкций, введенных странами Запада в отношении России после начала военного вторжения в Украину, и ответных мер, принятых Москвой.

«Серьезные опасения по поводу готовности России обслуживать свой долг являются отражением того, что институциональная мощь России существенно ослабла, поскольку появляется все больше свидетельств, что исполнительная власть сталкивается с недостатком систем сдержек и противовесов. Это в сочетании с осложнениями и техническими ограничениями, с которыми в настоящее время сталкивается Россия при осуществлении трансграничных платежей в результате санкций, соответствует суверенному рейтингу не выше B3», — сказано в сообщении.

Одновременно с этим агентство понизило рейтинг лимитов России в национальной и иностранной валюте до B2 и B3 с Baa1 и Baa2 соответственно, передает РБК.

В агентстве уточнили, что показатели «остаются на пересмотре для дальнейшего понижения».