Последнее обновление: 18.07.2020 07:53

S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Рейтинговое агентство S&P 17 июля сохранило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Суверенные кредитные рейтинги России в национальной валюте утверждаются на уровне BBB. В качестве причин сохранения рейтинга на прежнем уровне S&P называет снижение уровня добычи нефти и сокращение цен на нее, а также предполагаемое сокращение российской экономики на 4,8% из-за пандемии COVID-19.

В S&P полагают, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции экономику России в 2020 году ждет глубокая рецессия с последующим частичным восстановлением в 2021 году, однако «конечные потери экономики из-за пандемии остаются неясными».

При этом рейтинговое агентство отмечает, что экономика страны должна справиться с экономическими вызовами благодаря гибкому обменному курсу и фискальному балансу.

«Решение агентства <...> служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает маркоэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», — заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, комментируя решение S&P.

Министр отметил, что России удалось сохранить кредитный рейтинг на прежнем уровне, несмотря на то, что агентства более чем в 80% случаев принимали решения о понижении рейтингов других стран-экспортеров сырья на фоне снижения стоимости нефти и пандемии COVID-19.

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