Fitch подтвердил рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F2». Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный - на уровне «F2», передает ТАСС.

«Российский рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ отражает надежную и последовательную политику» накопления резервов и поддержания низкого внешнего долга, которая «способствует макроэкономической стабильности», отмечает Fitch.

«Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса» способствуют повышению макроэкономической стабильности и повышению устойчивости к внешним шокам, а бюджетное правило снижает зависимость курса рубля от цен на нефть, однако перспективы роста остаются слабыми, а экономика в целом сохраняет зависимость от сырья, констатирует Fitch.

«Геополитическая напряженность, существующие санкции и сохраняющаяся угроза их эскалации создают риски для внешнего финансирования России, инвестиций и перспектив экономического роста», предупреждает агентство.

В августе 2019 года, Fitch повысило суверенный рейтинг России с «BBB-» до «BBB»