Moody's повысило рейтинги российских регионов и банков

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги 12 регионов РФ. На одну ступень с "Ba1" до "Baa3" повышены рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении агентства.

Кредитоспособность Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа улучшены с "Ba2" до "Ba1". Рейтинги Самарской области и Чувашии повышены с "Ba3" до "Ba2", Краснодарского и Красноярского краев, Коми и Нижегородской области - с "B1" до "Ba3".

Кроме того, Moody's улучшило рейтинги 12 российских финансовых компаний. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росэксимбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, банк "ДельтаКредит" и "Русфинанс банка". Прогноз дальнейшего изменения рейтингов Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, "ДОМ.РФ", Газпромбанка и Россельхозбанка изменен с "позитивного" на "стабильный". Прогноз рейтингов Альфа-банка, Райффайзенбанка, Росэксимбанка, Росбанка, банка "ДельтаКредит" и "Русфинанс банка" остается "стабильным".

8 февраля агентство повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Прогноз Moody's для суверенных рейтингов РФ изменен с "позитивного" на "стабильный". В результате Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.