РФ продолжает увеличивать экспорт мазута в США: в июле рост составил 16% до 1,1 млн т

РФ в июле увеличила экспортные поставки мазута в США на 16% к предыдущему месяцу до 1,078 миллиона тонн с 0,9 миллиона тонн, показали данные трейдеров и системы слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon.

Около 65% (почти 700.000 тонн) от общего объема пришлось балтийский порт Усть-Луга, поставки в США в прошлом месяце также значительно увеличились через соседний порт Высоцк, отгрузивший почти 130.000 тонн тёмных нефтепродуктов.

По словам участников рынка, российский мазут сохраняет привлекательность для американских переработчиков из-за более выгодных относительно сернистых сортов нефти цен и падения ставок фрахта на трансатлантическом маршруте.

Всего за первые семь месяцев текущего года отгрузки российского мазута в направлении США достигли 6,4 миллиона тонн, в том числе из Усть-Луги - около 4 миллионов тонн, по данным Refinitiv, передает Reuters..

США начали активные закупки продукта в прошлом году для замены выпавших из-за введения санкций против Каракаса поставок тяжелой венесуэльской нефти и пользуясь снижением цен на мазут в преддверии вступления в 2020 году новых стандартов Международной морской организацией (IMO).

Американские НПЗ используют российский мазут в основном в качестве сырья для переработки на установках замедленного коксования (УЗК), а также для бункеровки.