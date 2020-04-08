Обвал внутреннего рынка нефтепродуктов РФ предполагает снижение добычи

Россия подходит к новым переговорам о сокращении добычи в формате сделки ОПЕК+ в условиях, которые оставляют Кремлю мало выбора: добычу и так придётся снижать, поскольку для избытка нефти не хватает ни перерабатывающих, ни экспортных мощностей, ни хранилищ, говорят источники в отрасли.

Мировой спрос на нефть упал почти на 30% или примерно на 30 миллионов баррелей в сутки, когда пандемия коронавируса фактически остановила экономику во многих странах. Карантинные меры обвалили и глобальный спрос на нефтепродукты, а российский рынок стремительно сжимается, усиливая профицит нефти внутри РФ.

По данным источников Рейтер и Refinitiv Kortes, объем реализации моторного топлива на рынке РФ за последние две недели упал вдвое, и заводы, столкнувшись с проблемой вывоза готовой продукции, готовы сокращать загрузку. Сырье, не обеспеченное конечным спросом со стороны НПЗ, можно было бы продать на экспорт, однако резерв мощностей на основных направлениях невелик.

Ведущие нефтепроизводители, включая Саудовскую Аравию и Россию, вероятно, договорятся сократить добычу на заседании 9 апреля. Окончательное соглашение о масштабе снижения добычи ОПЕК и партнерами будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию, сообщил во вторник источник в ОПЕК.

Пиковая нагрузка на систему экспортных нефтепроводов Транснефти приходится, как правило, на период сезонных ремонтов НПЗ РФ, которые в этом году запланированы на апрель-май. Сокращение переработки может высвободить для экспорта дополнительный ресурс сырья.

РФ перерабатывает примерно половину добываемой нефти - около 23 миллионов тонн в месяц. Таким образом, снижение переработки даже на 20% даст прирост ресурса примерно на 5 миллионов тонн, существенно превысив резервы пропускных возможностей системы Транснефти, пишет Reuters.

“Пока решения нет. В компании рассматривают предложение о сокращении добычи. Еще немножко, и ты уже будешь получать отрицательные нетбэки от экспорта нефтепродуктов. И это без себестоимости, хотелось бы показать хоть ‘операционку’ в плюсе”, - говорит трейдер в крупной российской нефтекомпании.

Нефтепереработчики РФ надеялись сохранить или даже нарастить переработку в апреле, передвигая сроки ремонтов на май, когда ожидается кратное падение таможенной субсидии из-за обвала экспортных пошлин. Однако затоваривание на экспортных направлениях, а теперь и в РФ из-за карантина, всё настойчивее требует от НПЗ сворачивать переработку уже в апреле.

“Расчет был продержаться в апреле, пока пошлина еще высокая ($52 за тонну для нефти) и обеспечивает маржу за счет таможенной субсидии”, - утверждает источник Рейтер.

Замедление темпов реализации нефтепродуктов внутри страны и слабый спрос на внешних рынках заставляют НПЗ искать новые возможности для хранения топлива, обеспечивая работой независимые нефтебазы, говорят трейдеры.

Источники Рейтер сообщили, что ряд крупных компаний ведут переговоры с региональными нефтебазами о хранении готовой продукции.

Ранее стало известно, что российские переработчики, исчерпав возможности собственных резервуаров, начали использовать железнодорожные цистерны для хранения нефтепродуктов.

Отсутствие избыточных мощностей для хранения нефти не позволяет России регулировать экспортные потоки, заставляя прибегнуть к самой нелюбимой для нефтяников мере - закручиванию задвижек на месторождениях, считают источники в отрасли.

“Снижение добычи - неизбежная вещь, теперь это выглядит очевидным. Куда ни кинь, снижать придется. А что неизбежно, то надо представить всему миру как акт политической воли”, - сказал Рейтер источник в нефтекомпании.

Другой источник отметил, что внутренние возможности РФ для хранения нефти вскоре будут исчерпаны.

“Когда мы въехали в текущую ситуацию, резервуары уже не были пустыми. От силы 15 миллионов свободных емкостей. И они раскиданы неравномерно”, - добавил он.

Транснефть располагает обширным резервуарным парком, но монополия не раскрывает ни его объём, ни величину свободных емкостей. Нефтяные компании РФ имеют также собственные промысловые нефтехранилища в районах добычи.

По “Дружбе” поставляется около 1,0 миллиона баррелей нефти в сутки потребителям в Центральной, Восточной Европе и Беларуси.