Прилепин: 170 «российских боевиков» уже уехали из Беларуси

Некоторые россияне, которых власти Беларуси отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, уже покинули Беларусь.

Об этом сообщил РБК писатель Захар Прилепин. Писатель уточнил, что не знает точное количество россиян, прибывших в Беларуссию, но часть из них точно отправилась в третью страну.

«Они шли несколькими группами, сейчас Лукашенко говорит, что все это неправда и билеты «фиктивные», но эти люди ехали несколькими группами в третью страну. И одна группа уже уехала, а эта была следующая или одна из трех и была перехвачена. Я не знаю, 170 их или 35 или 46. Дело только в том, что данные люди не чэвэкашники, чоповцы, называйте их как угодно, я их знаю и знаю, куда они ехали», — сообщил Прилепин.

Он утверждает, что через Беларусь в третью страну переправились несколько групп, которых «можно назвать ЧОПом». Задержанные в Беларуси люди являлись членами группы, которая должна была вылететь последней.

По его данным, россияне добрались до пункта назначения, «где выполняются задачи». «Никакого отношения к Беларуси или деятельности там эти группы не имели», — заключил он.

Накануне российский МИД вызвал посла Белоруссии Владимира Семашко, во время его разговора с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко российская сторона заявила о том, что арест россиян был осуществлен «под безосновательным и надуманным предлогом».