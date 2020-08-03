Консул РФ: Задержанные россияне находились в Беларуси транзитом

Задержанные «боевики ЧВК Вагнера» находились в Беларуси транзитом и направлялись в Латинскую Америку.

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд". – заявил консул РФ в Беларуси Кирилл Плетнев в эфире "Россия-1", передает Интерфакс.

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.

"Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - добавил консул.

Плетнев подчеркнул, что задержанные выражают недоумение в связи с предъявляемыми им обвинениями и "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси".

Плетнев также сообщил, что по поручению российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева, консульские работники уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.

"Безусловно, мы поддерживаем и, конечно же, и дальше будем поддерживать со всеми адвокатами наших граждан максимально плотное взаимодействие на протяжении всей их работы со следственными органами Республики Беларусь и нашими согражданами", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что в соответствии с законом Беларуси об адвокатуре, подобная помощь может оказываться на территории страны только гражданами, получившими статус адвоката в республике.

"Поэтому адвокатами будут именно белорусские граждане", - уточнил Плетнев.