Последнее обновление: 04.08.2020 13:52

Лукашенко: Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна

Лукашенко прокомментировал задержание 33 «боевиков ЧВК Вагнера», заявив что «попытка организовать бойню в центре Минска очевидна».

«Эти люди были направлены в Беларусь. У них была команда ждать. Билеты на Стамбул – это легенда», - утверждает Лукашенко.

По его словам, «можно было через Северный полюс» лететь или через Крым: «Не слушайте это вранье. Мы по-человечески относимся к этим людям. Они рассказали всё. Прекратите врать и месить всякую месанину в СМИ»

Он также заявил, что сегодня поступила информация о еще одном отряде на юге.

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