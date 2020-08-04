Лукашенко: Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна

Лукашенко прокомментировал задержание 33 «боевиков ЧВК Вагнера», заявив что «попытка организовать бойню в центре Минска очевидна».

«Эти люди были направлены в Беларусь. У них была команда ждать. Билеты на Стамбул – это легенда», - утверждает Лукашенко.

По его словам, «можно было через Северный полюс» лететь или через Крым: «Не слушайте это вранье. Мы по-человечески относимся к этим людям. Они рассказали всё. Прекратите врать и месить всякую месанину в СМИ»

Он также заявил, что сегодня поступила информация о еще одном отряде на юге.