Российские граждане, они же задержанные в Беларуси бойцы ЧВК Вагнера, долго не могли пересечь границу с Беларусью. Историю о пересечении границы рассказал в воскресном эфире зомбоящика перевозчик Геннадий Кумпан, который привез «33 путешественников» в Минск.

Кумпан получил заказ о перевозке 33 человек из Москвы в Национальный аэропорт Минск еще в середине июня. Ему предстояло забрать пассажиров на границе с РФ.

"24 июля в 19.00 по договоренности я приехал забрать эту группу. Но группу не пропустила российская сторона, так как у российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы. С 19 часов практически до полуночи они решали вопрос о своем переходе. Затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили", - рассказал Кумпан.

"По дороге за час до прибытия (в аэропорт – ред.) конечная точка назначения была изменена - нужно было ехать в гостиницу IBB", - сказал «перевозчик».

Зомбоящик показал сотрудницу аэропорта, по словам которой на рейс из Минска в Стамбул должны были лететь 130 пассажиров, но 33 пассажира не прошли регистрацию.

Следует отметить, что оба свидетеля называют цифру 33, а не 200. Уже пошел 6-й день с момента задержания вагнеровцев, но белорусские правоохранители пока не смогли отыскать след оставшихся 167 боевиков.

Впрочем, им будет сложно найти тех, кого в принципе нет в стране. Ведь по словам главы Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, о числе 200 белорусские правоохранители якобы узнали из чатов.

«…возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах, до 200 человек… В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация: где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она аккумулируется, анализируется. Пока никто дополнительно не задерживался", - рассказал Носкевич.