Нефть дешевеет из-за тревог о спросе на фоне роста числа случаев коронавируса

Цены на нефть снизились во вторник на фоне опасений по поводу спроса, так как новая волна случаев коронавируса привела к ужесточению карантинных мер, а крупные производители увеличивают добычу.

Фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,24% до $40,50 за баррель, на Brent – снизились на 1,23% до $43,59 за баррель.

WTI выросла на 1,8%, а Brent - на 1,5% в понедельник после выхода превзошедших прогнозы данных о деловой активности в Азии, Европе и США.

Спрос на топливо снижается из-за ужесточения ограничений, призванных остановить распространение вируса, в таких городах, как Манила и Мельбурн, а Норвегия прекратила движение круизных судов, передает Reuters.

В то же время группа ОПЕК+ в августе увеличивает добычу, что добавит около 1,5 миллиона баррелей в сутки к мировому предложению. Американские производители также планируют возобновить приостановленное производство, а запасы остаются вблизи рекордных максимумов.