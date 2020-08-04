Центробанк России допускает новое падение цен на нефть

Центральный банк (ЦБ) России не исключил нового падения цен на нефть, если пандемия коронавируса затянется.

Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике, передает РБК.

В сообщении говорится, что в случае «более продолжительного и масштабного, чем заложено в базовом сценарии, распространения коронавируса» в России и других странах могут вернуться к некоторым ограничениям или сохранять текущие ограничительные меры во второй половине 2020 года. Тогда цена на нефть может оказаться заметно ниже той, которая заложена в базовом сценарии, несмотря на усилия ОПЕК+, указывает регулятор.

ЦБ прогнозирует цены на нефть до $38 за баррель в 2020 году и $40 за баррель в 2021 году — с учетом восстановления цен под влиянием сделки ОПЕК+.

В начале июня страны ОПЕК+ договорились сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки еще на месяц. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в середине апреля и начало действовать с 1 мая. В мае — июне страны должны были сократить добычу на 9,7 млн барр. в сутки, а затем перейти к увеличению: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.