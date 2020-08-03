Нацбанк Украины не исключает повышения ключевой ставки в 2021 году

Подавляющее большинство членов монетарного комитета Нацбанка Украины полагают, что из-за инфляции регулятору придется повысить ключевую ставку в 2021 году, а двое из 10 допускают повышение ставки до конца 2020 года, сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк опубликовал итоги дискуссии членов комитета, состоявшейся накануне очередного пересмотра ставки 23 июля, передает Reuters.

Несмотря на то, что инфляция в июне осталась на низком уровне - 2,4% в годовом сравнении, Нацбанк сохранил неизменной ставку при ее последнем пересмотре. В июне регулятор снизил ставку до 6,0% с 8,0%, самого низкого уровня за 29 лет независимости страны.

“Постепенное восстановление мировой экономики обусловило рост спроса на энергоносители и соответственно стоимости топлива, что приведет к удорожанию значительного количества других товаров и услуг в экономике Украины”, - говорится в сообщении.

Члены комитета также полагают, что вместе с восстановлением экономической деятельности будет исчерпываться дезинфляционное давление, сформировавшееся в предыдущие месяцы на фоне ограничений из-за коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, инфляция ускорится в 2021 году до 5,5% с 4,7%, которые ожидаются по итогам 2020 года.