Последнее обновление: 10.01.2020 14:05

Нацбанк Украины допускает снижение учетной ставки до 8%

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках смягчения монетарной политики допускает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% при сохранении благоприятной макроэкономической ситуации. Об этом сказано на странице Национального банка Украины (НБУ) в сети Facebook со ссылкой на главу регулятора Якова Смолия.

«Если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составлять 8%. До такого уровня мы ее раньше планировали снизить в 2021 году. Но сейчас видим предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики. Поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне», - заявил глава НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка снизилась четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.

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