Нацбанк Украины снизил ставку до 10% для поддержки экономики

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до пятилетнего минимума в 10% годовых с 11%, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон и поддержать экономику.

“Национальный банк продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/-1 п.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики. НБУ ожидает, что снижение ставки придаст необходимый стимул экономике”, - говорится в сообщении регулятора, передает Reuters.

Нацбанк сообщил, что может ускорить снижение ставки при благоприятных условиях или ужесточить монетарную политику при реализации рисков, но пока сохраняет ее прогноз на уровне 7% к концу 2020 года.

НБУ отметил, что инфляция на Украине в январе-феврале опустилась ниже целевого диапазона, и он может в апреле пересмотреть прогноз на 2020 год, составляющий 4,8%.

По оценке регулятора, распространение коронавируса в мире пока оказывает ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины, а падение цен на мировых рынках и конкурентные войны производителей нефти будут влиять на инфляцию в сторону снижения.

НБУ планирует в следующий раз рассмотреть вопрос об уровне учетной ставки на заседании 23 апреля.