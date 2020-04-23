Нацбанк Украины снизил ставку до 8%, сильнее ожиданий

Нацбанк Украины что снизил учетную ставку до 8% годовых с 10% - сильнее, чем ожидали аналитики. Решение вступит в силу 24 апреля, сообщил в четверг регулятор.

Опрошенные Рейтер аналитики полагали, что НБУ снизит ставку, но самым смелым прогнозом было снижение до 9%.

Центробанк сохранил прогноз сокращения ставки до 7% в 2020 году, при этом не исключая более существенного снижения при условии замедления инфляции из-за падения потребительского спроса и ослабления деловой активности на фоне коронавируса.

Нацбанк прогнозирует падение ВВП страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса, затем ожидая постепенного восстановления экономики и роста примерно на уровне 4% в 2021-2022 годах. Ранее он ждал роста показателя в текущем году на 3,5%, передает Reuters.

ЦБ полагает, что меры поддержки экономики не приведут к выходу инфляции из целевого коридора в 5% плюс-минус 1 процентный пункт в 2020 году, и ждет, что в 2020 году показатель составит 6,0% против 4,8% в предыдущем прогнозе.

При этом НБУ отметил, что ключевым условием исполнения прогнозов является поддержка Киева Международным валютным фондом, первый транш кредита которого на $2 миллиарда регулятор ожидает получить во втором квартале.

При этом ключевыми рисками стабильности НБУ называет отсутствие помощи от МВФ и длительный период ограничений из-за коронавируса.

Среди рисков также падение урожая зерновых, волатильность мировых цен на продовольствие и усиление протекционизма в мире.

Благодаря кредитам МВФ и других международных партнеров ЦБ планирует поддерживать валютные резервы на уровне $27-29 миллиардов. На конец года регулятор ждёт резервы на уровне $27,2 миллиарда.