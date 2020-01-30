Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 11% годовых

Национальный банк Украины продолжил политику смягчения монетарной политики и принял решение о снижении с 31 января учетной ставки на 2,5 п.п. до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ранее регулятор снижал ставку в декабре, октябре, сентябре и июле 2019 года.

НБУ отметил, что в 2019 году инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до самого низкого уровня за последние шесть лет. Таким образом, регулятор достиг среднесрочной инфляционной цели на уровне 5% +/- 1%., которую декларировал с 2015 года.

«Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса», - отметили в НБУ.Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.