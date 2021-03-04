Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики», - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Украины начал постепенно снижать учетную ставку с апреля 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. В апреле 2020 года ставка была снижена до 8%, а в июне - до 6%.