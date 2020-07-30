NASA отправила новый марсоход на Красную планету

Ракета Atlas-V в четверг, 30 июля, стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), главной целью миссии станет доставка на Марс нового марсохода Perseverance. Ожидается, что трехметровый робот, вес которого превышает одну тонну, достигнет поверхность планеты в феврале 2021 года.

Perseverance - это своего рода улучшенная версия марсохода Curiosity, работающего на Красной планете с 2012 года. Семь приборов для проведения исследований, два микрофона, 23 камеры, лазер и даже один маленький вертолет будут использоваться для поиска следов жизнедеятельности микробов, а также изучения климата и геологии планеты, а также брать пробы камней и марсианской пыли, передает DW.

Ученые рассчитывают, что миссия, общая стоимость которой на сегодняшний день составляет около 2,5 млрд долларов, позволит, среди прочего, получить новые сведения о происхождении Вселенной, а также станет подготовительным этапом к высадке людей на Марс.