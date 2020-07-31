Украина направила Беларуси запросы о временном аресте "вагнеровцев"

Офис генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает UNN.

По данным Офиса, 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе. В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц", - говорится в сообщении.

Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь, добавили в Офисе Генпрокурора.