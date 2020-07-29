Версии: Власти РБ задержали бойцов ЧВК «Вагнера» по просьбе Украины

Белорусские правоохранители задержали 33 бойцов ЧВК «Вагнера» по просьбе украинской стороны, утверждает телеграм-канал «Незыгарь».

«Информацией о готовящемся «прибытии группы людей с боевым опытом и опытом городских боев в условиях ограниченности ресурсов» поделилась СБУ с КГБ РБ за 12 суток до их задержания. Перехваты АНБ контактов Пригожина и его ближайшего окружения стали нормой, возможно потому, что сам Пригожин этого хочет в рамках защиты собственного капитала в банках США и Сан-Марино. Санкционировал передачу данных Минску лично Владимир Зеленский», -сообщает телеграм-канал

«История с ЧВК Вагнер в Беларуси должна сработать на украинских националистов и праворадикалов, усилить антироссийскую повестку в Беларуси и расслоить общество по отношению к Москве. А все вместе должно помешать Киеву и Минску продолжить дрейф к Восточному соседу, чего не могли допустить американские партнеры Лукашенко и бенефициары нынешней Украины. Это серьезная многоходовочка. И для Москвы это не сюрприз», - отмечает канал.

Факт задержания именно бойцов ЧВК «Вагнера» подтверждает тг-канал Wargonzo, который ведет бывший журналист Lifenews Семен Пегов.

«Как стало известно проекту @wargonzo от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.

Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.

Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются.

Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск. Ну и обвинять их в намерениях организации беспорядков? Бред. Москва меньше всего заинтересована, чтобы в Белоруссии был реализован украинский сценарий», - пишет Wargonzo.

Версию Незыгаря и Wargonzo подтверждает украинский тг-канал Легитимный.

«Наш источник из Офиса Президента (Зеленского – ред.) сообщает, что наш МИД готовит запрос в Беларусь по выдаче некоторых личностей из 32-х «ЧВКшников», которых сегодня задержало КГБ в Минске. Многие из задержанных воевали на стороне ЛДНР против ВСУ».

Между тем, Захар Прилепин в своем тг-канале отрицает присутствие своих бойцов в Минске.

«Предупреждая звонки по поводу минских событий. Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны.

Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть.

Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли».

Прозвучала и такая версия «Есть такое мнение, что желающих отдохнуть бойцов ЛДНР не приветствуют на территории Белоруссии. Связан ли этот отдых с событиями в Белоруссии? Думаю нет, но его активно пришивают для формирования фона накануне выборов».

Еще одна – самая белорусская: «Сотрудников ЧВК по просьбе белорусских властей нанял и привез в страну Гуцериев якобы для помощи в охране общественного порядка в день выборов. Своих "тихарей" не хватает, особенно в регионах».