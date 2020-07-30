МИД Украины: Боевики в Беларуси могут быть использованы для дестабилизации выборов

Министерство иностранных дел Украины считает, что выявление боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря МИДа Екатерины Зеленко по задержанию белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков обнародовала пресс-служба министерства, передает УНН.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов", - говорится в комментарии.

Зеленко подчеркнула, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", - добавила дипломат.