Последнее обновление: 30.07.2020 21:43

Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера"

Украина начала консультации с Беларусью по экстрадиции боевиков частной военной компании Вагнера».

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

«Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны», - говорится в сообщении.

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