СК возбудил уголовное дело в отношении главы Пуховичского райисполкома

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома Сергея Ленковца.

Массовые задержания чиновников Пуховичского райисполкома произошли в начале недели 22 октября. Был задержан также глава "Пуховичского Агропродукта" и другие чиновники, сообщает Sputnik.by.

Уголовное дело возбудили по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Сейчас подозреваемые взяты под стражу.

Сергей Ленковец возглавлял Пуховичский райисполком с 2015 года. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности "зоотехния" в 1995 году. С 1995 по 1999 год был главным зоотехником колхоза "Свислочь" Пуховичского района, в следующие десять лет возглавлял колхоз.