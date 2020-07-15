Игдеджи подал в суд исковое заявление на Цепкало

Турецкий бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд исковое заявление на экс-директора ПВТ Валерия Цепкало о защите чести, достоинстве и деловой репутации.

«Валерий Цепкало 7 июля в стриме на ютубе больше 15 минут оскорблял меня и с ненавистью отзывался о моих компаниях, принижал мою страну и мой народ. Обвинял меня в шантаже, трусости и клевете. Грозился местью и призывал других людей объединяться против меня. По этому поводу, я сегодня подал исковое заявление в суд», - написал Игдеджи в письме в СМИ, приложив к письму скан искового заявления.

В исковом заявлении турецкий бизнесмен перечислил все высказывания Цепкало в его адрес, прозвучавшие во время стрима 7 июля. По его мнению, Цепкало «сообщил не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина Республики Беларусь Седата Игдеджи».

«Вышеуказанные сведения, распространенные ответчиком, не соответствуют действительности и относятся к общественно порицаемым, порочат деловую репутацию истца в сфере предпринимательской деятельности, как главы Ассоциации «Турецкий капитал», инвестора и действующего индивидуального предпринимателя, порочат честь и достоинство, поскольку создают устойчивое негативное впечатление о том, что истец является мошенником», - говорится в заявлении.

Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала, разместив на его месте опровержение, и оплатил государственную пошлину в размере 82 рубля 50 копеек. Турецкий бизнесмен в исковом заявлении указал текст опровержения:

«ОПРОВЕРЖЕНИЕ видео «Прямое включение Валерия Цепкало. Онлайн трансляция 07.07.20. в 19.00» удалено, поскольку частично содержало сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию Седата Игдеджи».

В настоящий момент МВД Беларуси проводит проверку по заявлению Игдеджи о фактах «противоправной деятельности Валерия Цепкало».