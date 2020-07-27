Суд приговорил экс-главу Совбеза Беларуси к 12 годам колонии (Добавлено)

Верховный суд Беларуси приговорил экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы.

Суд признал Втюрина виновным в получении и подстрекательстве к даче взятки. Приговором суда бывший заместитель госсекретаря Совбеза лишен звания полковника, ему также запрещено в течение пяти лет занимать определенные должности.

Cуд признал виновным экс-гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова в получении взяток на общую сумму не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро.

На основании ч.3 ст. 430 УК ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. По мнению гособвинителя, Сиводедов выполнил досудебное соглашение, поэтому наказание не может быть больше половины максимального срока, передает БелТА.

Фигурантам "дела банкиров" Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному суд постановил назначить 7,5 года лишения свободы, они обвинялись в совместном получении взяток на сумму не менее $868 тыс.

Фигурант Пономарев приговорен к трем годам колонии усиленного режима. Россияне Горбачев и Казанцев - к двум годам.

Жилину назначено 4 года колонии, Пригаре - 3 года, Покрышко - 4 года, Зданевичу - 7 лет, Милованову - 6 лет, Кудасову - 3 года лишения свободы.

Томченко приговорен к ограничению свободы на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Бровко - к 4 годам ограничения свободы. Шаркову назначен штраф в 5 тыс. базовых величин.

В соответствии с законом об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне суд постановил освободить от наказания частично сроком на один год Пономарева, Втюрина, Сиводедова, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригару и Милованова. Также срок на год будет сокращен фигурантам Бровко и Томченко.

Пономарев был взят под стражу в суде, Кудасова освободили от уголовной ответственности в зале суда - в связи с истечением срока давности. Горбачеву и Казанцеву зачтены сроки содержания под стражей. Суд посчитал, что они отбыли назначенное наказание, и решил освободить их в зале суда.

Под арестом остается имущество, объекты недвижимости, автомобили и деньги фигурантов Касперовича, Подгорного, Зданевича, Кудасова, Сиводедова и Втюрина.

Приговор Верховного суда в апелляционном порядке обжалованию и опротестованию не подлежит.