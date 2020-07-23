СК Беларуси: на Скидельском сахарном опять взятки

В Гродно 8 июля при получении денежных средств в размере Br1 950 был задержан один из руководителей ОАО "Скидельский сахарный комбинат", сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Деньги мужчине передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о заместителе директора предприятия. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сейчас обвиняемого проверяют на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности", - добавила Гончарова. Менее полугода назад Следственный комитет Беларуси задержал всех четверых директоров сахарных заводов страны - Скидельского, Слуцкого, Жабинсковского и Городейского. Следствие по их делам еще не завершено.