Последнее обновление: 03.03.2020 10:27

США: Крым был покорен Россией, как и Прибалтика покорена СССР

США никогда не поддерживали мнение, что страны Прибалтики входили в состав СССР, так как они были «покорены силой».

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает РБК.

«Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России», — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, Москве необходимо изменить подход во внешней политике. Политик добавил, что США сохранят санкции в отношении полуострова до тех пор, пока Россия «не уйдет из Крыма».

В конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что «милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности».

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