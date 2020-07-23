Россия будет причислять к экстремистам тех, кто говорит «Крым – это Украина»

В среду, 22 июля, Госдума РФ приняла закон о признании экстремизмом отчуждения территории РФ.

Это первый из 100 законов, которые необходимо принять после прошедшего в России голосования по конституции страны, заявили в Госдуме.

Согласно принятому закону, за такие призывы, как например «Крым – это Украина», обычные граждане могут получить штраф от 30 до 60 тысяч рублей, должностные лица - от 60 до 100 тысяч, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года возможно лишение свободы на срок до 4 лет.

Новый законопроект вводит так называемую административную преюдицию. Это значит, что за первый призыв к нарушению территориальной целостности России будет только административная ответственность. И только в случае рецидива может быть заведено уголовное дело.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления закона в силу ответственность по нему будет наступать и для тех, кто находится за границей: "Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ".